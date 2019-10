La donna, a seguito delle percosse subite, è stata costretta a rivolgersi al locale pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi per traumi vari

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’altra storia di violenze familiari scuote la Riviera in questi giorni, fermato un 51enne dai carabinieri.

Stalking e maltrattamenti: questa la condotta violenta dell’uomo che è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della locale Compagnia, intervenuti per maltrattamenti in famiglia nei confronti della coniuge convivente.

La donna, a seguito delle percosse subite, è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi per traumi vari.

Il 51enne si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio.

