SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sale ancora la quota biglietti per il settore ospiti dell’Orogel Stadium di Cesena dove domenica andrà in scena Cesena-Samb. Il buon momento che sta vivendo la squadra di Montero ha contribuito probabilmente agli ottimi numeri che si stanno raggiungendo in questi giorni: i biglietti venduti infatti, finora, sono arrivati a quota 739.

E il dato è destinato a salire con la possibilità concreta di arrivare a 1000 entro domani sera alle 19, quando si chiuderà la prevendita.

