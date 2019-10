CUPRA MARITTIMA – Il Museo Malacologico di Cupra Marittima ospita sabato pomeriggio con inizio alle ore 16.30 un incontro sul tema “Marano attraverso le sue mura: analisi storico-archeologica di un borgo medievale”. Relatore sarà il dottor Alvise Merelli dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con il docente di archeologia medievale, professor Sauro Gulichi.

L’incontro, a ingresso libero, rappresenta il punto di partenza di una campagna di scavi attualmente in corso, che rappresenta per l’amministrazione comunale cuprense una tappa importante nell’avvio di azioni di valorizzazione del Borgo stesso. Seguiranno altre due tappe successive nei prossimi weekend che informeranno sugli esiti dello studio in corso.

Il relatore, dopo diversi anni di indagini archeologiche condotte in Marano (Cupra Alta), ha deciso di fare di questa sua esperienza una buona occasione chiedendo al suo professore, Sauro Gelichi, docente di Archeologia medievale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, di poter discutere la sua tesi su quanto appreso. Si tratta quindi di una meta molto importante per Cupra che vede coronata con successo un’aspirazione che sembrava impossibile: anche l’archeologia medievale locale è entrata in una Università così prestigiosa.

