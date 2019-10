GROTTAMMARE – Comunicazione per i viaggiatori.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Grottammare nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-sarà chiusa l’uscita della stazione di Grottammare, da entrambe le provenienze, Bologna/Ancona e Bari/Pescara, dalle 22 di lunedì 14 alle 6 di martedì 15 ottobre;

-sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene sia da Bologna/Ancona sia da Bari/Pescara, dalle 22 di martedì 15 alle 6 di mercoledì 16 ottobre;

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Grottammare, verso Ancona/Bologna, dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 ottobre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Pedaso o di San Benedetto del Tronto.

