SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La terna di domenica che dirigerà Cesena-Samb (ore 15) sarà composta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como e dagli assistenti Marco Carrelli di Campobasso e Mattia Politi di Lecce.

I precedenti, e un particolare, possono far sperare i rossoblu che al Manuzzi (o orogel Stadiumo oggi, per ragioni commerciali) non hanno mai vinto. Colombo,infatti, negli unici due precedenti con la Samb ha sempre visto i rossoblu trionfare: entrambe le occasioni l’anno scorso: Samb-Rimini 1-0 a dicembre e Samb-Gubbio 3-1 ad aprile.

Colombo, poi, che in questa stagione ha diretto 4 gare in terza serie ha visto 3 volte su 4 imporsi la squadra in trasferta: Rieti-Ternana 1-3, Siena-Carrarese 0-2 e Rende Potenza 0-2.

