SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda che entro il mese di ottobre vanno presentate in Comune le domande per svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale.

Per fare domanda occorre essere elettore del Comune, essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, essere di buona condotta morale, non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del Testo Unico in materia (ultra 70enni, dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, appartenenti alle Forze Armate in servizio, medici che svolgono presso le aziende sanitarie le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti, segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali).

Entro novembre invece occorre presentare domanda per svolgere la funzione di scrutatore: in questo caso occorre possedere il diploma di scuola media inferiore e non appartenere ad una delle categorie elencate nell’articolo 38 del Testo Unico sopra citato.

In entrambi i casi, è bene sottolinearlo, le domande non vengono prese in considerazione per il referendum costituzionale del 4 dicembre in quanto l’aggiornamento degli albi viene fatto per legge nel mese di gennaio.

I moduli di domanda sono disponibili presso l’ufficio elettorale comunale o sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.comunesbt.it (voce “I Servizi”).

