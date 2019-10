SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conoscere i buoni prodotti della nostra terra e trascorrere qualche ora in compagnia. Nuovo appuntamento sabato 12 ottobre, con il “Sabato Contadino” al Centro Agro Alimentare di Porto D’Ascoli, con inizio alle ore 15 (ingresso libero). L’evento come sempre si svolgerà presso il mercato dei produttori agricoli del nostro territorio, in collaborazione con le Associazioni Agricole Coltivatori Diretti, Cia, Copagri e Confagricoltura.

Inoltre a completare l’offerta sarà effettuato un laboratorio per ragazzi dai 4 anni in su che per questo sabato è incentrato sulla manipolazione e decorazioni di oggetti con la creta.

I produttori presenti metteranno in vendita prodotti quali il vino, olio, pasta, pane frutta e verdure di stagione, legumi, confetture, salumi formaggi ed altro ancora, per tutti coloro che sono alla ricerca della qualità alimentare a prezzi assolutamente competitivi.

” Invitiamo pertanto i consumatori a cogliere il significato e l’importanza di questa iniziativa e di approfittare della possibilità di acquisti dell’eccellenza agro alimentare del nostro territorio direttamente dai nostri produttori locali. A tutti i partecipanti degustazioni dei prodotti tipici e pane, pomodoro e basilico” si legge nella nota.

