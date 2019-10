MONTEPRANDONE – Un appuntamento con la satira con uno degli esponenti di maggior seguito in Italia, dai social alla carta stampata e televisione. Parliamo de “Le più belle frasi di Osho”, i virali realizzati da Federico Palmaroli, che negli ultimi anni stanno spopolando grazie al tagliente romanesco utilizzato sopra le immagini fotografiche che, di volta in volta, coinvolgono Di Maio, Salvini, Conte, Renzi, la Boschi, o persino Zuckerberg, Claudio Baglioni o chiunque si meriti la sua vena sarcastica.

Palmaroli ha iniziato nel 2015 proponendo il suo slang romanesco in sovraimpressione ad Osho, santone indiano abbastanza famoso negli anni Ottanta. Poi, per la serie non tutto il male viene per nuocere, il colpo di fortuna: i seguaci del santone protestano per l’uso ironico della sua immagine e Palmaroli vira decisamente verso la satira politica e di attualità. Il successo è pieno e oltre che sui social (su Facebook Le frasi di Osho ha quasi un milione di fans) Palmaroli pubblica anche sul Corriere della Sera, su Il Tempo e collabora con “Porta a Porta”.

Palmaroli sarà venerdì 11 ottobre alle ore 21 al ristorante San Giacomo di Monteprandone per una vera e propria cena-show intitolata ““I piatti che ama Federico: quello che ha portato Osho a Roma”. Infatti al termine della cena si potrà assistere allo spettacolo di Federico Palmaroli, creatore della pagina facebook “Le più belle frasi di Osho”, con la presentazione di Pier Paolo Flammini di Riviera Oggi.

Sarà un viaggio tra le vicende degli ultimi due governi, il “giallo rosso” prima di tutto, con le fotografie da fidanzatini litiganti di Salvini e Di Maio, ma anche il recente governo Conte 2.

Per info e prenotazioni: 073562545 o 3492709007

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.