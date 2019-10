GROTTAMMARE – Countdown per lo show di Paola Minaccioni, in scena sabato 12 ottobre alle ore 21.15 al teatro delle Energie di Grottammare.

Occasione la quinta edizione dello spettacolo “Lle Grotte’s Talent, vetrina per le eccellenze artistiche della perla dell’adriatico, organizzato dalla Città di Grottammare e dalla locale associazione Lido degli Aranci.

L’artista, volto di punta della commedia leggera italiana, arriverà per la prima volta nella città di Grottammare, proponendo il meglio del suo repertorio comico.

Una carriera suggellata di successi, in programmi cult della comicità e della sit com italiana: Bulldozzer, Bra, Be Happy, Un Medico in Famiglia.

Ottima imitatrice, sua la parodia di Melania Trumph, è attualmente in auge nella sale cinematografiche italiane grazie al successo del film “ Tutta un’ altra vita”, al fianco di Enrico Brignano ed Ilaria Spada.

Oltre alla comica romana ampio spazio a nove performers del nostro territorio:

La cantante Silvia Esposito, la campionessa di moto Maria Vittoria Di Carlo, i ballerini internazionali Matteo Conti e Michela Vagni, Ermanna Zarroli e Tonino Cameli del duo folkloristico I Menestrelli, il cantante Cristiano Pagani al fianco del chitarrista Marco Raccichini ed infine le danzatrici Chiara Capriotti e Cristina Orsini della scuola DanzarteAcademy.

Valletta d’eccezione la grottammarese Romina Narcisi, da sempre grande appassionata ed attenta critica dello spettacolo italiano.

La serata verrà condotta dall’ attrice Angelica Marcantoni e dall’ associato Giuseppe Cameli, che a poche ore dal debutto svelano alcune curiosità: “Sarà un talent show capace di abbracciare il mito del varietà italiano: due ore intense , dove verrà omaggiato lo spettacolo nazionale e nel quale talento e passione dei performers regaleranno una forte interazione con il pubblico. Condivideremo l’arte della nostra città in un evento unico, una Champions artistica tra i giovanissimi del nostro territorio”.

Ad inizio dello spettacolo verrà proiettato un video ricordo a dell’ attore amatoriale Mario Lanciotti, recentemente scomparso e grande amico dell’ Associazione lido degli Aranci.

Ultimi biglietti in vendita presso Merceria “Il Cigno” di Grottammare a soli 10 euro: info line 3475406630.

