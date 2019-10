SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La vittoria di domenica contro il Piacenza, seppur inframezzata dal passo falso delle riserve in campo in Coppa ieri contro la Fermana, può mettere le ali alla Samb di Montero.

E se ne è accorto anche il mondo del tifo rossoblu che ha risposto presente per la trasferta di Cesena dove andrà in scena la sfida fra i locali e i rossoblu domenica pomeriggio alle ore 15. I tagliandi per la sifda all’Orogel Stadium già venduti sono infatti 320 con la prevendita che è iniziata appena ieri e terminerà alle 19 di sabato 12 ottobre.

