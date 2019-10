SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale in Riviera.

E’ in programma per sabato 12 ottobre con inizio alle 11 in sala consiliare la cerimonia di consegna del Gran pavese Rossoblù, onorificenza cittadina concessa, come dice il regolamento comunale, “per l’opera svolta da personaggi caratteristici locali, da istituzioni, associazioni, enti e società nelle varie attività economiche, sociali, assistenziali, culturali, formative, sportive, nonché per elevati atti di coraggio e di abnegazione civica”.

Quattro le onorificenze concesse quest’anno: al giornalista Remo Croci “per la capacità di raccontare le storie di questo Paese con precisione ma anche con partecipazione umana, al musicista Lito Fontana “per la luminosa carriera artistica costruita su una meticolosa ed appassionata dedizione allo studio e alla promozione della musica”, ai Padri Sacramentini “per l’opera di conforto e sostegno morale e materiale che, con discrezione, offrono da decenni alla popolazione sambenedettese”, alle sorelle Anna Maria, Elsa, Dina, Giuseppina e Ombretta Merlini “per incarnare una splendida storia di imprenditoria femminile” nel campo del commercio del pesce”.

La cerimonia, inserita all’interno del programma dei festeggiamenti per il Santo Patrono, sarà allietata da intermezzi musicali curati dal premiato trombonista Lito Fontana accompagnato al pianoforte da Alberto Rossi.

