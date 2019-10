MONTEGRANARO – Non rispetta il provvedimento restrittivo di rimanere in casa e finisce tra le sbarre di una cella.

Guai, a Montegranaro, per un 27enne di origini campane. Il ragazzo era ai domiciliari per una rapina eseguita ai danni di un’anziana a Civitanova Marche.

In questi giorni non si è fatto trovare in casa dai carabinieri per i controlli di rito. I militari hanno informato il Tribunale di tutto ciò e per il 27enne è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere a Fermo per evasione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.