MONTEPRANDONE – Torna nel territorio un’istituzione interamente dedicata ai giovani.

L’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro di coordinamento finalizzato alla rinascita della Consulta Giovanile di Monteprandone. L’appuntamento in programma sabato 26 ottobre, alle ore 17, presso la sala audiocinema del Centro GiovArti, è aperto ai giovani dai 16 ai 29 anni.

Costituita nel 2010, la Consulta Giovanile è un’istituzione democratica autonoma senza fini di lucro, aperta a tutti i giovani che mostrano interesse e partecipazione alla vita sociale, politica, associativa ed amministrativa monteprandonese.

“Invitiamo tutti i giovani a partecipare all’incontro – spiega il consigliere con delega alle politiche giovanili Martina Censori – che vuole essere l’occasione per ricreare la Consulta Giovanile come luogo di confronto, in cui raccogliere sollecitazioni e proposte dei giovani su tutto ciò che riguarda la loro condizione nel nostro territorio. Crediamo che attraverso questo organismo si possa dare voce alle esigenze e spazio alle idee dei giovani monteprandonesi. Entrare a far parte della Consulta – conclude Censori – vuol dire creare insieme il nostro futuro.

Per maggiori informazioni si possono consultare Statuto e Regolamento della Consulta Giovanile di Monteprandone e, qualora interessati, iscriversi attraverso l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.monteprandone.gov.it.

