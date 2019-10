SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non più alla scuola media Curzi ma all’Auditorium Comunale Tebaldini di San Benedetto. Il convegno ““Smartphone: sì, no, a che età? Genitori e figli tra educazione e dipendenze digitali”, organizzato inizialmente alla Curzi, è infatti stato spostato in ragione dell’elevato interesse riscontrato in fase di presentazione e del probabile afflusso di pubblico.

L’orario resta alla ore 18.

Relazionerà la scrittrice Stefania Garassini, autrice del testo “Smartphone. 10 ragioni per non regalarlo alla Prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)”. Un tema attuale che interessa molte famiglie e tanti giovani alle prese con le tecnologie dell’ultim’ora. Con insidie ed effetti collaterali da evitare.

Un evento organizzato dal Comitato Genitori Isc Centro, Rotary San Benedetto, Comune, Isc Centro e Comitato di Quartiere Paese Alt con l’associazione Amici.

La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso gratuito.

