PAOLO MONTERO: “Io e lo staff siamo soddisfatti perché hanno giocato calciatori che non giocavano da 80/90 giorni dimostrando di star bene. Biondi è tornato e non ha avuto problemi fisici e per noi è una garanzia, Panaioli ha giocato in un ruolo non suo, Zaffagnini non aveva mai giocato. Mi è piaciuto Brunetti, aveva uno dei giocatori migliori della categoria dalla sua parte.

A Cesena dobbiamo continuare sulla nostra linea, sarà una partita importante. Trillò? Ha più ritmo perché gioca un po’ di più degli altri e sa coprire tre ruoli sulla sinistra. Per me va bene anche nella fase difensiva. Piredda e Bove? A loro manca il ritmo, non la grinta, per caratteristiche tecniche. Bove e Garofalo sono completamente diversi, bravo Garofalo.

FLAVIO DESTRO ALLENATORE FERMANA: “Abbiamo meritato questa vittoria, credo, abbiamo avuto una buona capacità di palleggio e siamo stati reattivi sulle seconde palle. Abbiamo avuto tante palle gol, questa è una buona prestazione che ci fa capire che abbiamo tante scelte, abbiamo molti giocatori che si sono dimostrati all’altezza. Anche D’Angelo ha giocato bene, con il gol. Per me non esistono titolari, tutti devono meritarsi la vittoria”.

TRILLO’ Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo anche avuto una occasione con Panaioli per pareggiare poi loro hanno fatto il secondo gol e per noi è stata più difficile. Io come calciatore sono portato più ad offendere ma posso fare entrambe, sto lavorando per migliorare in difesa.

