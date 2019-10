GROTTAMMARE – Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato sono invitate a partecipare all’incontro informativo per l’accesso ai finanziamenti a sostegno di attività di interesse generale, promossi in ambito regionale.

L’avviso pubblico verrà presentato nel pomeriggio del 10 ottobre, nella sala Verde di Palazzo Leopardi della Giunta Regionale in Via Tiziano 44 alle ore 17 ad Ancona.

In continuità con l’esperienza tutt’ora in corso, la giunta regionale con la DGR n. 986/2019 ha riattivato le procedure per sostenere anche nell’anno 2019 e 2020 le attività di interesse generale realizzate dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) nella regione Marche.

L’avviso è disponibile qui: http://www.norme.marche.it/attiweb/infodoc.aspx?ID=0_7201213.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.