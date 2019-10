SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Riviera Delle Palme va in scena il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. La partita è a eliminazione diretta e in caso di parità nei 120′ si va ai rigori per determinare chi passerà il turno. In caso di esito positivo gli uomini di Monteor incontreranno la Ternana il prossimo 6 novembre.

SAMBENEDETTESE: Raccichini, Biondi, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Piredda, Orlando, Brunetti, Garofalo, Panaioli. A disposizione: Miceli, Di Massimo. Cernigoi, Volpicelli, Rapisarda, Frediani, Di Pasquale, Malandruccolo, Gemignani, Angiulli. Allenatore Paolo Montero.

FERMANA: Palombo, Manetta, D’Angelo, Scrosta, Bellini, Isacco, Iotti, Persia, Cognigni, Bacio Terracino, Fiumicetti. A disposizione: Gemello, Soragna, Comotto, Rolfini, Venturi, Molinari, Mantini, Ricciardi, Liguori, Alagna, Sperotto, Maistrello. Allenatore Flavio Destro.

Arbitro: Luca Zucchetti di Foligno. Assistenti Antonio D’Angelo e Andrea Bianchini di Perugia.

NOTE: cielo sereno, temperatura 18° C in avvio, prato in discrete condizioni. Attesi 58 tifosi da Fermo. Non sembra numerosa la presenza dei tifosi di casa, forse un migliaio.

PRIMO TEMPO

4′ Prima azione della Samb, agile nell’avanzare la palla: palla per Bove centralmente che allarga sulla sinistra per Piredda, tiro da posizione un po’ defilata ma non angolatissima, sinistro teso che Palombo respinge in angolo.

Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto, con la Samb che gode di maggior possesso palla e punta sulle accelerazioni di Orlando sulla fascia destra.

17′ Dopo dieci minuti sonnacchiosi, primo affondo della Fermana sulla sinistra, palla al centro dove Cognigni protegge bene la palla, anche se è circondato da giocatori rossoblu, ingenuamente Biondi, nel tentativo di anticiparlo, lo colpisce sul piede d’appoggio, rigore che lo stesso Cognigni realizza piazzando la palla alla destra di Palombo. 0-1

21′ Ancora Fermana pericolosa e ancora bucando sulla fascia sinistra, stavolta è D’Angelo a ricevere tutto solo, mette in mezzo e i rossoblu si salvano in angolo con un po’ di apprensione.

I tifosi fermani

27′ Rossoblu sempre troppo larghi in difesa sulla fascia di competenza del giovane Brunetti, ancora una incursione della Fermana fermata con fatica.

28′ Risponde la Samb con un gran destro di Trillò scoccato da pochi metri dalla linea di fondo, pallone che si perde lontano sul secondo palo, Panaioli non è lesto nella deviazione in porta.

32′ Ancora Fermana pericolosa: centralmente Iotti scatta sul filo del fuorigioco a causa di un ritardo in uscita di un difensore rossoblu, Raccichini esce fuori dall’area e in scivolata anticipa l’avversario.

33′ Contropiede Samb, cinque contro quattro. Bove appoggia centralmente per Biondi ma il passaggio è un po’ troppo lungo e Palombo in uscita non ha problemi.

35′ Piredda sbaglia tutto a centrocampo con un passaggio orizzontale troppo molle, scatta subito il contropiede canarino con palla a D’Angelo sulla destra, tutto solo entra in area ma non ha il tempo di tirare grazie al grande recupero di Biondi. Calcio d’angolo.

