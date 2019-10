SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Riviera Delle Palme va in scena il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. La partita è a eliminazione diretta e in caso di parità nei 120′ si va ai rigori per determinare chi passerà il turno. In caso di esito positivo gli uomini di Monteor incontreranno la Ternana il prossimo 6 novembre.

SAMBENEDETTESE: Raccichini, Biondi, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Piredda, Orlando, Brunetti, Garofalo, Panaioli. A disposizione: Miceli, Di Massimo. Cernigoi, Volpicelli, Rapisarda, Frediani, Di Pasquale, Malandruccolo, Gemignani, Angiulli. Allenatore Paolo Montero.

FERMANA: Palombo, Manetta, D’Angelo, Scrosta, Bellini, Isacco, Iotti, Persia, Cognigni, Bacio Terracino, Fiumicetti. A disposizione: Gemello, Soragna, Comotto, Rolfini, Venturi, Molinari, Mantini, Ricciardi, Liguori, Alagna, Sperotto, Maistrello. Allenatore Flavio Destro.

Arbitro: Luca Zucchetti di Foligno. Assistenti Antonio D’Angelo e Andrea Bianchini di Perugia.

NOTE: cielo sereno, temperatura 18° C in avvio, prato in discrete condizioni. Attesi 58 tifosi da Fermo. Non sembra numerosa la presenza dei tifosi di casa, forse un migliaio.

