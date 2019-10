RIPATRANSONE – Di seguito una nota di Progetto Paese, gruppo di minoranza a Ripatransone.

Da circa 11 giorni, ci segnalano problemi con la luce elettrica su alcune vie nel quartiere San Salvatore, lungo la Valtesino di Ripatransone, è veramente stancante rimanere al buio e molti cittadini ci hanno segnalato questo, lamentato il disservizio. Lampioni spenti e visibilità precaria. Poi con l’arrivo dell’inverno, l’accorciarsi delle giornate e con l’allungarsi delle ore più buie, questi black out in strada possono comportare disagi sia per la viabilità ma anche per la sicurezza.

Un disservizio che si ripete più volte in tutto il territorio ripano, cosa succede? Ci domandano noi di Progetto Paese e con noi tante altre persone? chiediamo all’ Amministrazione risposte ed interventi. Ma giustamente cosa posso fare in Comune se non hanno più un elettricista, visto che era uno dei tanti dipendenti della Ripa Servizi, e che dal primo settembre sono stati tutti licenziati.

Ad maiora.

