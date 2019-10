SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cittadini arrabbiati in Riviera.

Anche oggi, 8 ottobre, alcune strade del quartiere San Filippo Neri di San Benedetto sono al buio. Black out e lampioni spenti in via Tebaldini e Calatafimi.

Problemi e lamentele da parte dei residenti dopo i disservizi di ieri, 7 ottobre. Un problema che, a rotazione, sembra interessare vari punti della città di San Benedetto: da nord a sud ma anche al centro.

Proprio oggi Comune e Cpl Concordia hanno annunciato di valutare la prima posta dei Led al posto dei 10 mila “punti luce” presenti in Riviera.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.