Sta per rinnovarsi il rito della visita nella città delle palme di una delegazione dei “gemelli” che sabato e domenica presenzieranno ai festeggiamenti per il Santo Patrono

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto e Viareggio, un’amicizia che dura da venticinque anni. Sta per rinnovarsi il rito della visita nella città delle palme di una delegazione dei gemelli viareggini che sabato e domenica presenzieranno ai festeggiamenti per il Santo Patrono, San Benedetto Martire. Il folto gruppo, che comprenderà molte persone di origini sambenedettesi, sarà capitanato dalla consigliera comunale Maria Stefania Carraresi, visto che l’amministrazione comunale rivierasca ha provveduto nei giorni scorsi a invitare la delegazione versiliese a San Benedetto.

All’arrivo, previsto per la mattinata di sabato 12 ottobre, il gruppo proveniente da Viareggio parteciperà in comune alla cerimonia di consegna del Gran Pavese Rossoblù, mentre un piccolo drappello (tra i quali Tore Dj, alias Salvatore Romani e Pietro “L’Ammiraglio” Romani) si recheranno allo stadio Riviera delle Palme per consegnare un regalo all’allenatore della Samb Paolo Montero, in ricordo dei tempi passati a Viareggio nel corso del periodo juventino di Marcello Lippi.

Dopo la cerimonia buona parte della comitiva toscana (che sarà ospitata presso l’Hotel Parco dei Principi di Grottammare e all’Arlecchino di San Benedetto) si recherà a pranzo al ristorante “Relitto” per poi andare a visitare la Mostra Malacologica di Cupra Marittima, la più grande d’Italia. Nel corso della serata del sabato, grazie all’interessamento del consigliere comunale Mario Ballatore, la delegazione sarà a cena al Paese Alto, per i festeggiamenti del Santo Patrono San Benedetto Martire.

La giornata della domenica, invece, sarà riservata alle visite personali per poi riprendere la strada di casa nel pomeriggio. Hanno collaborato per l’organizzazione della visita a San Benedetto Cristano Troli, produttore del famoso liquore “Il Caffè del Marinaio”, le associazioni del Paese Alto e il gruppo di cittadini sambenedettesi che da sempre ha contribuito alla nascita e al mantenimento del gemellaggio tra San Benedetto e Viareggio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.