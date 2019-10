Polfer in azione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quasi 2 mila persone identificate.

Questo il bilancio, negli ultimi giorni, della Polizia Ferroviaria nelle stazioni di Marche e Abruzzo dopo nuovi controlli.

Due arresti e cinque denunce eseguite dalla Polfer.

I fermi, ai danni di stranieri, sono stati applicati per detenzione di droga ai fini di spaccio, in un caso non era stato rispettato anche un provvedimento di espulsione.

