SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In tanti, da giorni, segnalano problemi in Riviera.

Strade e quartieri al buio a San Benedetto. Ieri, 7 ottobre, è toccato al quartiere San Filippo Neri rimanere al buio e molti cittadini hanno lamentato il disservizio. Lampioni spenti e visibilità precaria.

“Con l’arrivo dell’inverno, e delle ore più buie, questi black out in strada possono comportare disagi sia per la viabilità ma anche per la sicurezza” affermano i residenti.

“Un disservizio che si ripete più volte, cosa succede?” si domandano tante persone chiedendo alle istituzioni risposte (e interventi).

