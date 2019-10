RIPATRANSONE – Scadrà alle ore 14 di giovedì 10 ottobre la presentazione delle domande di adesione al Bando 2019 del Servizio Civile Universale.

Il Servizio Civile Volontario è la possibilità offerta ai giovani tra i 18 ed i 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico dietro retribuzione. L’iniziativa garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, l’esperienza rappresenta infatti una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese e dei piccoli centri.

Anche per il 2019 il Comune di Ripatransone è ente accreditato in 1ª classe presso il Servizio Civile Nazionale in partenariato con i Comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone, Offida, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e l’Associazione On the Road.

Cinque i progetti previsti nel Bando 2019:

“Ambientiamoci” (Educazione e protezione culturale e ambientale);

“Ulisse” (Assistenza Anziani);

“Ospitare Accogliere” (Assistenza Migranti);

“Tempo di Assistere” (Assistenza a soggetti in condizioni di disagio);

“Il villaggio della speranza” (Assistenza Minori).

Per informazioni è possibile contattare il numero 0735 917338, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, visitare il sito serviziocivile.comuneripatransone.com o inviare una mail all’indirizzo servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it.

