MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Mondo, organizza un corso gratuito di lingua e cultura italiana per stranieri.

L’obiettivo del corso consiste nell’acquisizione di una prima alfabetizzazione alla lingua italiana attraverso lapprendimento di funzioni linguistiche e comunicative di base.

Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12, presso la Nuova Sala Riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il corso avrà una durata di 40 ore.

E’ prevista la partecipazione massima di 40 allievi. Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico. Verrà inoltre rilasciato un attestato di frequenza esclusivamente a coloro che abbiano partecipato almeno all’80% degli incontri.

“Con questo corso si vuole favorire l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini stranieri nel territorio che vivono ogni giorno -spiega il sindaco Sergio Loggi – Per questo tra gli argomenti di studio ci saranno anche i servizi offerti dal Comune e dalle istituzioni come Provincia, Regione, scuola, sindacati, oltre ai diritti e ai doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione Italiana. Ricordo che il corso rientra nei progetti sociali finanziati attraverso il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per il quale Monteprandone ha ottenuto un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

La scadenza per le iscrizioni è fissata a giovedì 24 ottobre. Le domande devono essere presentate, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito del Comune di Monteprandone, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o la cooperativa sociale Il Mondo.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0735.710935, 0735.710941 o 0735.757035.

