SAMB: Santurro, Miceli, Di Massimo, Cernigoi, Volpicelli, Rapisarda, Rocchi, Frediani, Di Pasquale, Gemignani, Angiulli. A disposizione: Raccichini, Fusco, Biondi, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Piredda, Brunetti, Garofalo, Panaioli. Allenatore Montero.

PIACENZA: Delfavero, Imperiale, Pergreffi, Sestu, Nicco, Corradi, Zappella, Marotta, Milesi, Della Latta, Paponi. A disposizione: Bertozzi, Riccardi, El Kaouakibu, Giandonato, Borri, Cacia, Sylla, Cattaneo, Bolis, Forte, Nannini. Allenatore Franzini.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti Moro di Schio e Zampese di Bassano del Grappa.

NOTE: Prato in discrete condizioni, cielo variabile, temperatura 18° c circa. Presenti 50 tifosi ospiti. Un minuto di silenzio in ricordo della scomparsa recente di Giorgio Squinzi, ex presidente del Sassuolo Calcio.

PRIMO TEMPO

1′ Inizia subito bene la Samb: Cernigoi appoggia per Rapisarda, l’esterno si accentra e prova a calciare dal limite di sinistro, palla debole, fuori abbondantemente.

Buono il colpo d’occhio del Riviera, inizia forte il tifo dei sostenitori di casa.

4′ L’arbitro lascia correre molto il gioco. Paponi va al tiro dalla distanza, sfera però altissima.

5′ Cross dalla destra, Paponi in gioco aereo tenta la girata al volo di destro anticipando Di Pasquale, ma la conclusione non desta problemi e termina sul fondo.

