Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi. È successo all’incrocio tra via Val Cuvia e Val Gardena

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 5 ottobre in Riviera.

Incidente fra auto a Porto d’Ascoli, all’altezza dell’incrocio tra via Val Cuvia e Val Gardena.

Uno dei due mezzi è finito contro un veicolo in sosta dopo l’impatto. Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi.

Due i feriti, per fortuna non sarebbero in gravi condizioni. Probabilmente una mancata precedenza la causa del sinistro.

