SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb comunica che, in occasione della gara di campionato Sambenedettese – Piacenza di domenica 6 ottobre 2019, ore 15:00, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 13:30. Si invitano i tifosi a recarsi allo stadio muniti di documento d’identità.

Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà percorribile liberamente e che per le auto dei tifosi locali sarà utilizzabile il parcheggio Nord, dove ci sarà anche un’area appositamente allestita per cicli e motocicli negli ex campetti da calcetto situati dietro la Curva Nord. Non sarà utilizzabile, invece, quello antistante il palazzetto dello Sport e non sarà consentito il parcheggio lungo tutto viale dello Sport.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.