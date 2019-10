Di Antonio Di Salvatore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Italiana Arbitri indice il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio, per la stagione sportiva 2019/2020.

In particolare, presso la sezione arbitri di San Benedetto del Tronto, il corso partirà lunedì 7 ottobre e avrà la durata di circa 6 settimane, con lezioni di 1 ora e mezza per due volte a settimana, negli orari serali.

Le lezioni si terranno nella sede della Sezione, ubicata in Viale dello Sport 64 – c/o Palasport “Speca” a San Benedetto del Tronto. Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi, dai 15 ai 35 anni. Una volta ottenuta l’idoneità si avrà diritto a rimborsi spese per le gare dirette, materiale sportivo, ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia e attribuzione di crediti formativi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Per informazioni e/o iscrizioni chiamare il 349/2110425 anche WhatsApp, oppure via e-mail: sanbenedetto@aia-figc.it.

