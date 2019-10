Si può interpretare, anche sbagliando, il contenuto di un articolo di giornale. Quello che non è però tollerarabile è la manipolazione di un titolo visto che Assenti, nel suo post, ha eliminato la seconda parte del titolo per lui evidentemente scomoda

NOTA DEL DIRETTORE NAZZARENO PEROTTI – L’assessore e vice sindaco di San Benedetto ha manipolato un titolo del nostro giornale. Qualche giorno fa Riviera Oggi ha scritto un pezzo che analizzava le strategie di comunicazione di Andrea Assenti e il suo improvviso interesse per la Sanità (nell’ultimo anno l’assessore non ne ha praticamente mai parlato in pubblico) collegando al suo dichiarato intento di candidarsi alle Regionali.

Assenti, sulla sua pagina facebook, ha condiviso recentemente uno screen del nostro articolo scrivendo di gradire quelli che ha considerato come degli elogi da parte della nostra testata. Fino a qui tutto bene, ognuno ha infatti la libertà di interpretare come vuole il senso e il contenuto di un testo scritto e di un articolo di giornale. Quello che però non possiamo tollerare è la manipolazione di un titolo visto che Assenti, nel suo post, ha eliminato la seconda parte del titolo che ha scritto il nostro giornale, tagliandola.

QUI POTETE LEGGERE IL NOSTRO ARTICOLO A FIRMA DI CARLO FAZZINI

