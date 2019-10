Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi: dinamica da chiarire

GROTTAMMARE – Scontro nella mattinata del 5 ottobre.

Poco fa, prima delle 12, incidente stradale sulla Statale 16 al confine tra Grottammare e Cupra Marittima, diversi veicoli coinvolti.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi. Dinamica da chiarire, rallentamenti. Circolazione difficile a causa del sinistro e degli interventi successivi di soccorso.

Sul luogo anche i carro attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati. Un veicolo dopo l’impatto ha percorso circa 200 metri nonostante i danni. Potevano rimanere coinvolti altri mezzi ma per fortuna non è accaduto.

AGGIORNAMENTI Tre feriti dal sinistro: due uomini di Acquasanta e una donna di Cupra Marittima. Sono stati portati in ospedale per le cure mediche.

