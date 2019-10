SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doppia vittoria nel turno infrasettimanale di coppa Marche per le compagini Happy Car Samb Volley, ma con esiti e sviluppi differenti.

Le ragazze di Ciabattoni hanno superato agevolmente la Libero Volley, una squadra giovanissima che ha tenuto testa alla Happy Car solo nel terzo set. Un 3-0 fondamentale per le rossoblu, sole al comando del girone H, in vista del doppio scontro con Grottammare domani e con Le Querce.

Partita mai in discussione, qualche calo in diverse fasi dell’ incontro, terzo set con percentuale d’attacco nettamente scesa, sia di squadra sia soprattutto in alcune individualità. Nel complesso una buona prova corale, in cui sono andate a punti tutte le attaccanti, panchina compresa, quattro delle quali in doppia cifra (servizio e muro compresi), anche grazie alla buona distribuzione di D’Ercoli prima, e Cameli poi. Ancora pungente il servizio, straripante sabato scorso con 19 ace totali ma molto positivo anche ieri (10 battute-punto di cui 5 di capitan Fusella, vera mattatrice anche nella precedente occasione con 8 ace).

Per le avversarie ascolane, ferme a quota 0, una sconfitta che darà loro esperienza per il campionato di D. Si segnala il grande evento di del 5 ottobre promosso dalla Libero: l’amichevole tra la Lardini Filottrano e Caserta, che funge da anticipo del campionato di A1 femminile. Appuntamento da non perdere al palasport Galosi alle 18.

Ad Ascoli vittoria al quinto set per i ragazzi di Netti contro la Travaglini Ascoli. Due punti sofferti che sono stati ottenuti con l’orgoglio di sempre. Dopo un primo set in sordina, la Happy Car ha ribaltato la situazione a proprio favore per poi essere raggiunta dai padroni di casa con un 25-17. Al tie break i rossoblù hanno prevalso e con la vittoria conquistata sono ora al terzo posto del girone F nella scia di Montegiorgio e Monte Urano, ancora a punteggio pieno.

COPPA MARCHE FEMMINILE, GIRONE H:

HAPPY CAR SAMB VOLLEY – LIBERO VOLLEY AP 3-0 (25-13, 25-12, 25-19)

CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA: Happy Car Samb Volley 9, Le Querce 8, Satel Grottammare 4, Tecno Athena SBT 3, Pallavolo Ascoli e Libero Volley 0.

COPPA MARCHE MASCHILE, GIRONE F

TRAVAGLINI ASCOLI – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 2-3 (25-15; 13-25, 23-25, 25-17, 15-12)

CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA: Monteurano e Montegiorgio 6, Happy Car Samb Volley 5, Travaglini AP 1, Emmont Azzurra 0

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.