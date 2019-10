CUPRA MARITTIMA – Incidente all’ora di pranzo il 4 ottobre.

Sull’A14 tra Cupra Marittima e Pedaso direzione nord, tamponamento fra tre auto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale, giunta sul posto per i rilievi.

Sul luogo, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco.

Alla fine una donna è stata portata in ospedale a San Benedetto, tramite ambulanza, per cure mediche e accertamenti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.