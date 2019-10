SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nottata da dimenticare, quella del 3 e 4 ottobre, in Riviera.

Criminali in azione a San Benedetto e a Porto d’Ascoli.

Nel mirino l’agenzia di scommesse Sisal situata sulla Statale 16 vicino al Mc Donald e la ditta Dhl.

I ladri hanno approfittato dell’oscurità per entrare all’interno delle strutture (nel caso dell’agenzia una spaccata) e rubare.

Dall’azienda di Porto d’Ascoli trafugati dei muletti.

Bottino in fase di stima, si parla comunque di una cifra elevata specie per il colpo in ditta, e danni da pagare, purtroppo, per i titolari.

Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini delle videosorveglianze, si ipotizza anche l’azione di un’unica banda criminale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.