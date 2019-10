È accaduto in via Val Tiberina presso la Banca di Ripatransone e del Fermano. I carabinieri sono vicini all’identificazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Malvivente solitario in azione nel pomeriggio del 4 ottobre in Riviera.

Un uomo, a volto scoperto e con gli occhiali, è entrato nella Banca di Ripatransone e del Fermano in via Val Tiberina a Porto d’Ascoli con un taglierino in mano e ha minacciato i dipendenti.

Il rapinatore, probabilmente uno sbandato, ha aperto alcuni cassetti contenenti solo documenti e si è dato alla fuga a piedi a mani vuote.

Sul posto i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini della videosorveglianza.

Nelle prossime ore i militari potrebbero identificare il responsabile e prendere provvedimenti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.