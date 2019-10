GROTTAMMARE – Alunni al centro di un’importante iniziativa sociale.

Il 4 ottobre, al Comune di Grottammare, sono stati presentati i progetti scuola 2019-2020. In conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Enrico Piergallini, la consigliera delegata alla Politiche scolastiche Cristina Baldoni e i referenti dei progetti scolastici.

“L’Amministrazione comunale, nello specifico la delega alle politiche scolastiche che rappresento -, afferma la consigliera delegata alle politiche scolastiche Cristina Baldoni – ha proposto alle scuole diversi progetti per l’anno scolastico 2019/2010, volti all’arricchimento dell’offerta formativa e finalizzati a valorizzare il loro ruolo educativo nella crescita di cittadini responsabili e consapevoli.

Dopo un certosino “labor limae” è stato individuato un percorso ideale per gli studenti, che riserva a ciascuna fascia d’età, un progetto calzato a pennello sul bambino/ragazzo, vale a dire: “alla scoperta della mindfulness”, per le quarte elementari, (Associazione Marche Mindfulness con la dottoressa Raffaella Pagnanini), “conoscere per conoscersi”, per le quinte elementari, (associazione Olos, dottoressa Renata Bastiani), “bullismo, cyberbullismo e dipendenza per iperconnessione dalla rete”, per i ragazzi della prima e seconda media, (centro regionale di psicologia dello sport con la dottoressa Cristina Marinelli) ed un progetto di approfondimento del fascismo, per i ragazzi della terza media, con una lezione tenuta dallo storico Di Sante, “genesi del regime fascista nel centenario della costituzione dei fasci di combattimento”, nella ricorrenza del centenario della costituzione dei fasci di combattimento, (ISML di Ascoli, con il professor Costantino Di Sante), cui farà seguito una mostra al Kursaal dal 27 ottobre all’11 Novembre, “Fascismo e Resistenza nel Piceno” . Alla realizzazione dei progetti farà da felice corollario la “settimana della musica, rassegna Autunno in musica”: appuntamenti musicali dall’8 al 15 ottobre consistenti in vere e proprie lezioni concerto, finalizzate alla conoscenza e all’avvicinamento alla musica classica, realizzati a scuola dalla Gioventù Musicale d’Italia, presidente Virgili Rita).

“Non nascondo la soddisfazione per il sentiero collaborativo tracciato con l’isc di Grottammare, con la dirigenza, nella persona della professoressa Luigina Silvestri, dalle sue più strette collaboratrici, Franca Basso e Luigina Ceddia, e dai docenti tutti, che hanno accolto favorevolmente i percorsi proposti – ha aggiunto il sindaco Enrico Piergallini – L’amministratore deve valorizzare la scuola e sostenerla nel suo sforzo educativo, ragionando con essa alla pari e condividendo obiettivi comuni. L’obiettivo ideale, che nel nostro comune si è reso molto concreto, è guardare a sindaci e assessori come a esponenti della comunità in quanto tale e non come a portatori di un interesse politico.”.

