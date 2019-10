RIPATRANSONE – Appuntamento sociale.

Ripatransone aderisce alla Caccia ai Tesori Arancioni, la grande caccia al tesoro organizzata in tutta Italia dal Touring Club Italiano nelle località Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistica di cui il Belvedere del Piceno si fregia dal 2002.

Domenica 6 ottobre il Centro Storico della città sarà percorso dagli esploratori, alla scoperta delle sue bellezze architettoniche, artistiche e paesaggistiche. Un tour che potrà essere avviato dall’Ufficio Turistico Cittadino, previa iscrizione gratuita su tesori.bandierearancioni.it, che condurrà i partecipanti alla ricerca di misteriose location del borgo.

“Siamo davvero felici di proporre la Caccia ai Tesori Arancioni all’interno della nostra ricca offerta turistica”, afferma il Consigliere Delegato al Turismo Stefano Fraticelli. “Il Marchio di qualità della Bandiera Arancione non è soltanto un riconoscimento alla nostra qualità ricettiva ma è soprattutto uno straordinario strumento di networking tra le tante località italiane con le quali condividiamo ricchezza storico-culturale, paesaggistica ed enogastronomica. La partecipazione a tali iniziative, declinate singolarmente sui singoli comuni, ci rende parte di un grande progetto nazionale che è funzionale non solo alla mera celebrazione del proprio patrimonio ma anche allo sviluppo delle varie componenti necessarie al comparto. Parliamo di comunicazione digitale, contenuto culturale delle proposte, sinergie tra i vari portatori di interesse del territorio, elementi cardine su cui può basarsi una forte crescita innescata proprio dalla collaborazione con le tantissime località italiane aderenti”, conclude Fraticelli.

All’arrivo presso l’Ufficio Turistico Comunale (Piazza XX Settembre), ogni squadra iscritta riceverà un kit attraverso cui potrà procedere con la ricerca dei tesori della Città. Al raggiungimento delle singole mete, verranno apposti degli adesivi sulla scheda del percorso. Al rientro presso la base, un piccolo dono caratteristico verrà consegnato a ciascuna delle squadre.

La caccia al tesoro sarà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.30. Nel weekend si terrà inoltre la Sagra RipaBeer, il Festival della Birra che offrirà ai visitatori la possibilità di trattenersi nel centro cittadino con un’interessante offerta gastronomica.

“Si tratta di un evento rivolto a tutta la famiglia, che permetterà di godere della bellezza del nostro borgo nella stagione autunnale”, dichiara il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “E’ nostro obiettivo far sì che si generino continue occasioni di visita del territorio. La nostra offerta di eventi va in tale direzione e siamo orgogliosi di essere supportati dal Touring Club Italiano in questo processo. Tali iniziative ci stanno fornendo inoltre l’opportunità di misurare la nostra capacità di ospitalità. Siamo soddisfatti di aver raccolto la collaborazione dei cittadini, soprattutto giovanissimi, che volontaristicamente renderanno possibile l’evento, segno di un forte senso di appartenenza che viene messo in atto con una collaborazione fattiva nell’organizzazione di manifestazioni di richiamo”, conclude il primo cittadino.

