TERAMO – Criminale “singolare” fermato dalle Forze dell’Ordine.

Aveva preso di mira le mamme che accompagnavano i propri figli all’asilo l’uomo tratto in arresto il 4 ottobre dalla Squadra Mobile di Teramo diretta da Roberta Cicchetti in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di furto pluriaggravato, emessa dal Gip del Tribunale di Teramo su richiesta del Pm nei confronti di un teramano classe 1971, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

A seguito delle immediate indagini effettuate da questa Squadra Mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Teramo l’uomo è stato ritenuto responsabile di tre furti a bordo di autovetture momentaneamente parcheggiate da mamme all’esterno di scuole dell’infanzia il tempo necessario a portarvi all’interno i propri figli.

Il primo furto è avvenuto in data 20 settembre all’esterno della scuola dell’infanzia sita in Via Armando Diaz dove l’uomo dopo aver infranto il finestrino dell’autovettura della vittima aveva rubato uno zaino contenente vari effetti personali tra cui un cellulare ed un computer.

Gli altri due furti sono avvenuti in data 23 settembre e 25 settembre rispettivamente all’esterno della scuola dell’infanzia ubicata in località Piano D’Accio e in una scuola dell’infanzia ubicata a Teramo in via del Tiro.

Anche in tal caso l’uomo, approfittando dell’assenza delle mamme che erano entrate nei predetti istituti per accompagnare i loro figli, aveva rubato dalle loro autovetture lasciate in sosta all’esterno, la borsa contenente i loro oggetti personali tra cui denaro e cellulare. Le immediate indagini avviate da questa Squadra Mobile e l’immediata richiesta dell’odierna misura da parte della Procura della Repubblica di Teramo ha premesso di interrompere l’iter criminoso a distanza di pochissimi giorni dall’ultimo furto.

