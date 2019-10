ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Tornano in scena i #donattori con lo spettacolo “Ritorno in paradiso”: dall’archivio delle commedie della compagnia, riprende vita uno degli spettacoli più divertenti, con diverse new entries e una commedia ancor più travolgente.

Lo spettacolo si terrà al teatro Ventidio Basso il 6 ottobre alle ore 17,15, i biglietti sono ad offerta minima di 5 euro e si potranno ritirare presso la sede Avis di Ascoli Piceno in via dei Cappuccini 26 tutte le mattine dalle 8,30 alle 12 (tranne in giovedì) e il pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 (tranne il mercoledì).

