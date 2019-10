GROTTAMMARE – Si arricchisce sempre più il cast ufficiale della quinta edizione del talent show grottammarese, ormai noto.

A calcare il palco del Teatro delle Energie, per “Le Grotte’s Talent”, nella serata di sabato 12 ottobre, sarà la giovanissima artista grottammarese Silvia Esposito.

Voce tra le più promettenti del panorama musicale della nostra provincia, delizierà la platea con un omaggio a due grandi interpreti della musica italiana e straniera.

Un’ esibizione ad hoc, studiata e da condividere con i concittadini della perla dell’ adriatico.

La giovanissima quindicenne frequenta il liceo linguistico sambenedettese, suona perfettamente pianoforte e chitarra ed è iscritta con successo alla scuola di musica della cantante marchigiana Lighea.

“Credo fortemente nell’arte e nella magia della musica. Per me è eterna e spero un giorno di potermi sempre più perfezionare, al fine di esprimere con le mie parole le emozioni che riesce a donarmi” queste le prime parole di Silvia, entusiasta di far parte della squadra 2019.

Soddisfazione da parte di tutto lo staff del Lido degli Aranci, che fortemente ha voluto in questa edizione porre la giusta attenzione ai ragazzi grottammaresi: “Ringraziamo Silvia per aver accettato di esibirsi. Sarà un’ edizione young, dove la vivacità e l ‘entusiasmo dei nostri giovani avrà la giusta e meritata attenzione”.

Madrina della serata sarà la cabarettista Paola Minaccioni, che festeggerà insieme al pubblico il successo della sua ultima fatica cinematografica.

“ Tutta un’altra vita”, film che intrepreta al fianco di Enrico Brignano, è infatti da diverse settimana al top nelle programmazione delle sale nazionali, tanto da aver raggiunto nelle ultime ore il primo posto al botteghino come film italiano più trasmesso.

Una grande soddisfazione per un ‘attrice comica, che negli anni ha intrapreso l’ avventura di attrice, premiata con prestigiosi riconoscimenti quali Il Nastro D’ argento ed il Ciak d’ oro; proporrà al pubblico grottammarese il meglio del suo spettacolo umoristico, maturato in programmi cult quali Buldozzer, Bra e Be Happy.

Disponibili gli ultimi biglietti a soli 10 euro: info line 3475406630.

