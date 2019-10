SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani, venerdì 4 Ottobre a partire dalle ore 16,00, presso l’Associazione dei Pescatori, via Marinai d’Italia, (di fronte alla Capitaneria di Porto) la FAI – CISL incontrerà i pescatori della marineria di San Benedetto del Tronto, in occasione della presentazione, anche nelle Marche, della campagna nazionale “Porto Sicuro: per un lavoro di qualità nella pesca”. Un confronto diretto, con i pescatori delle marinerie italiane, promosso da FAI – CISL , sui temi del lavoro nel settore ittico. Il progetto, nasce nell’ambito del Programma nazionale 2017-2019 della Pesca e dell’Acquacoltura finanziato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaft). Lavoro usurante, ammortizzatori sociali, sicurezza, welfare, requisiti pensionistici, formazione, reddito e occupazione tra gli aspetti principali che la FAI CISL vuole fotografare e approfondire anche per attivare tutte le misure strutturali finalizzate a fronteggiare lo stato di difficoltà in cui versa il settore della pesca.

A San Benedetto del Tronto, interverranno i responsabili di FAI CISL Marche, il Segretario Nazionale FAI – CISL, Silvano Giangiacomi, con delega alla pesca, e i rappresentanti della Capitaneria di Porto. Previsto il dibattito con pescatori e rappresentanti delle cooperative della pesca, un’ occasione di confronto e di ascolto delle problematiche dell’intero settore locale e del medio Adriatico.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.