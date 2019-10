SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna la buona musica grazie alla collaborazione dell’associazione Prima Persona Plurale il pub Edelweiss. Venerdì 4 ottobre sarà la volta di “Legno“, un progetto indipendente firmato dall’etichetta milanese Matilde Dischi.

Il duo ha volutamente coperto il volto con l’intento di creare un nuovo personaggio, una sorta di super eroe, della musica indie/pop italiana. Legno debutta a giugno 2018 con una Trilogia, Sei la mia Droga (parte uno), Tu chiamala Estate (parte due) e Mi devasto di Thè (parte tre).

Le canzoni hanno come filo conduttore una mini serie di videoclip, realizzati dal regista Angelo Capozzi, che raccontano e mostrano per la prima volta Legno e la sua storia. Il 28 novembre Spotify nota i Legno e gli inserisce con “Sei la mia Droga” all’interno della Playlist Scuola Indie. Il 30 novembre esce il quarto singolo “Le Canzoni di Venditti”. Il nuovo brano ottiene ampi consensi nel panorama indie/pop italiano, finendo in moltissime Playlist.

Il primo Febbraio 2019, esce “Febbraio”, il quinto singolo. Il brano entra subito nella Playlist Scuola Indie e successivamente nella prestigiosa Indie Italia. Il primo disco dei Legno, “Titolo Album” è uscito il 29 marzo per Matilde Dischi con distribuzione Artist First.

