Riqualificazioni in vista

ACQUAVIVA PICENA – “Dissesto di via Boreale, lavori di consolidamento: conclusa la gara per l’individuazione dell’impresa che eseguirà l’opera nel tratto in prossimità della Cantina Moncaro”.

Così in una nota il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti: “Sono stati riconosciuti 400 mila euro. Sottoscrizione del contratto, trascorsi 35 giorni dalla aggiudicazione”.

Piano asfalti, il primo cittadino dichiara: “Conclusa la manifestazione di interesse, ora si procederà alla gara tra le tre imprese estratte”.

