SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quando il teatro si unisce alla danza, nasce il workshop di teatro danza a cura dell’associazione Caleidoscopio e il laboratorio teatrale Re Nudo, con la danzatrice Paola Chiama.

Il corso, che si terrà dal 6 al 12 ottobre presso il Teatro dell’Olmo di San Benedetto, è rivolto a un massimo di 20/25 partecipanti dai 16 anni in su e seguirà il seguente orario:

domenica dalle 10 alle 13;

lunedì-venerdì dalle 19.30 alle 22.30.

Il sabato si terranno le prove generali e la performance serale presso il Cineteatro San Filippo Neri.

Il costo è di 75 euro a persona.

Paola Chiama è danzatrice e coreografa torinese attiva da più di vent’anni nel campo del teatro danza e della danza contemporanea. Attualmente lavora nella compagnia ‘O Zoo no di Torino, diretta da Massimo Giovara, che produce spettacoli di teatro contemporaneo multimediali, di teatro danza o mescolando i linguaggi. Si dedica con passione all’insegnamento del teatro fisico e della danza contemporanea per adulti e bambini. Dal 2002 lavora per il progetto Mus-e.

Per info e iscrizioni rivolgersi a Piergiorgio Cinì al numero 347 7555404

