Le domande vanno presentate entro e non oltre il 31 ottobre

Di Antonio Di Salvatore

MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone, ha pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione. Tutti i cittadini residenti a Monteprandone, che abbiano un contratto di affitto regolarmente registrato e che paghino un canone mensile non superiore a 550 euro, possono verificare attraverso il bando, se rientrano nei criteri previsti dall’avviso. Per accedere al contributo, occorre presentare la domanda presso il comune di Monteprandone.

C’è tempo fino al 31 ottobre per fare domanda

Nel sito del Comune di Monteprandone sono presenti le informazioni relative al regolamento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.