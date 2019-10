GROTTAMMARE – La Misericordia di Grottammare con i propri volontari allestirà dei punti informativi con la sistemazione di stand il sabato pomeriggio, 5 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19:30 al centro commerciale IperSimply di Grottammare al piano terra e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 è dalle ore 16 alle ore 19:30 a Piazza Pericle Fazzini al centro di Grottammare (in caso di pioggia nei medesimi orari previsti per la domenica si andrà al centro commerciale IperSimply)

Lo scopo prevalente sarà di fornire un’adeguata informazione sul servizio civile universale di cui la Misericordia di Grottammare ha un progetto approvato per arruolare 4 giovani per 12 mesi. Verranno rilasciati opuscoli informativi sulle procedure da seguire on line per presentare la domanda che scade il 10 ottobre alle ore 14.

I volontari della Misericordia approfitteranno dell’occasione per dare un ulteriore servizio alla cittadinanza con la misurazione diagnostica dei parametri vitali: pressione arteriosa, ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca.

Agli stand informativi sarà affiancata anche un’ambulanza da soccorso per lo svolgimento questa diagnostica.

