Fabrizio Benefico dell’Apsd San Benedetto Colmic ha conquistato il titolo di campione italiano Seniores individuali di pesca sportiva Surfcasting.

Il pescatore foggiano lo scorso anno aveva sfiorato la qualificazione al campionato del mondo Over 55 e quest’anno si è preso la rivincita, conquistando il titolo nazionale. Per la società sambenedettese si tratta della seconda vittoria in Italia, dopo che Luciano Sangiuliano aveva conquistato il tricolore per la categoria Over 55. La prossima settimana si disputerà nel Lazio il campionato mondiale Surfcasting riservato alla categoria Under 21/16 e per la Apsd San Benedetto Colmic sarà in gara Lodovico Concetti, che proverà a conquistare il titolo iridato con la maglia della nazionale Under 21.

La società rivierasca organizzerà sabato 9 e domenica 10 novembre la Coppa Italia di canna da riva, mentre il sabato successivo, 16 novembre, organizzerà ad Alba Adriatica e a Tortoreto il Colmic Day Surfcasting, al quale prenderanno parte atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

Inoltre, la formazione sambenedettese sarà presente alle gare del Circuito Golden League Surfcasting che si svolgeranno in Grecia da venerdì 11 a domenica 13 ottobre e ad Antalya, in Turchia, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, dove si svolgeranno sia la finale della Golden League 2019 che il torneo Turkey Surfcasting.

