Il pacchetto, che costa 495 euro, prevede 3 notti in hotel, il biglietto per 8 match e 6 ore di Padel fra formazione e competizione per i giocatori che vorranno prenotare l’esperienza. Info e prenotazioni entro il 13 ottobre al numero 328-8185216

Il Centro Sportivo Eleonora di San Benedetto ti porta in Spagna. La struttura infatti organizza, per dal 15 al 17 novembre un viaggio in Spagna per assistere al World Padel Tour fra Malaga e Cordoba.

