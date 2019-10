RIPATRANSONE – Appuntamento sociale nell’entroterra.

Ripatransone, città d’arte e di storia e di grande tradizione enogastronomica continua a far vivere nelle piazze monumentali di cui è ricca manifestazioni di carattere ricreativo che rinnovano, anche in questo primo scorcio d’autunno, la sua capacità attrattiva nei confronti di turisti e cittadini.

Grazie all’associazione “Gli Amici di Cantina”, prenderà vita dal 4 al 6 ottobre la seconda edizione di “RipaBeer” sagra che porterà alle latitudini picene la tradizionale atmosfera bavarese con un format che ha riscosso molto successo nella sua prima edizione del 2018.

Patrocinata dal Comune di Ripatransone, la manifestazione si terrà in Piazza XX Settembre con inizio alle ore 19. Gli amanti della birra potranno apprezzarla in ben cinque varietà, accompagnata da una ricca proposta gastronomica composta da stinco, würstel, salsicce e molto altro. Nel corso delle serate, musica dal vivo con Luka Calem e Jovi DJ.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo all’interno di spazi coperti.

Appuntamento dunque per la cerimonia di apertura dell’evento prevista per venerdì 4 ottobre, alla presenza del sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi che presenzierà al via della spillatura.

Informazioni e dettagli disponibili sui Canali Social Visit Ripatransone (Facebook ed Instagram).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.