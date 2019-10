SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto, giunta in redazione.

L’Istituzione musicale “A. Vivaldi” di San Benedetto cerca docenti per le seguenti materie:

1) Batteria;

2) Teoria, Lettura, Ear Training per i corsi moderni;

3) Fisarmonica;

4) Basso elettrico;

5) Composizione Pop-Rock;

Le domande,indirizzate a “Istituzione comunale A. Vivaldi presso il Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124” dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 di giovedì 17 ottobre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi, 124, San Benedetto del Tronto o trasmesse per via telematica tramite PEC (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo: protocollo@cert-sbt.it.

L’avviso è finalizzato ad eseguire un indagine meramente esplorativa e che l’eventuale conferimento dell’incarico professionale è condizionato alla previa verifica in ordine alla presenza di idonee professionalità all’interno delle graduatorie vigenti.

L’avviso integrale e il bando 2018 di riferimento sono disponibili sul sito del Comune www.comunesbt.it (sezione “Altri bandi e avvisi”)

Per ogni eventuale informazione rivolgersi alla docente Daniela Tremaroli, 3332640523.